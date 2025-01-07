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英業達、威剛 四檔火

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
英業達。聯合報系資料照
英業達。聯合報系資料照

全球科技業的最大盛事之一、2025消費性電子展（CES）本周登場，帶動台股一舉重返23,000點大關之際，相關供應鏈受矚目。其中，市場傳出英業達（2356）、威剛（3260）董總親自領軍參展，市場期待業績有好消息傳來，成為多方聚焦點。

英業達在美系、中系CSP及品牌拉貨持續帶動業績。過往英業達與ZT合作，美系CSP出貨以L6為主，後續美系CSP客戶將見伺服器組裝貢獻，市場預估伺服器營收比重拉升至48%，創下新高；NB部分，市場看好2024年第4季營運將創歷史新高，雖毛利率因AI比重拉升而微幅下滑，但估每股純益（EPS）達0.66元，季增30%，2024年AI營收年增300%，占整體伺服器營收拉升至20~30%。

英業達伺服器客戶多元，在Blackwell各型態產品，皆有對應CSP、enterprise專案，預期今年上半年開始出貨GB200 NVL72，加上CSP客戶一般伺服器組裝營收全年貢獻，估伺服器營收成長達三成，AI比重拉升至近四成，若有機會接手ZT的美國產能，將躍升為全球前三大伺服器ODM，市場上修EPS至3.35元，年成長65%。

威剛在董事長陳立白帶領下，將攜手旗下電競效能品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」，以「Innovate for a Better Tomorrow」為主題，參與CES 2025，同時推出線上展覽，並展出專為下世代邊緣運算打造的工業級6400MB／sDIMM高性能記憶體，儘管近期記憶體價格表現疲弱，但市場預期今年EPS仍將維持在10.5元的水準。

權證券商建議，投資人可利用價內外15%以內、有效天期二個月以上的認購權證，參與這些董總領軍的相關供應鏈股價走勢。

伺服器 營收

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