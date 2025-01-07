仁寶、緯創 認購拉風

今日主題 美國消費電子展（CES）開展，今年聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用；根據美銀美林經理人報告，AI仍是2025年增長重點，目前科技股超配比重仍低於過往水準，資金面上仍具有加碼空間，相關權證可留意布局時機。

CES開展，AI議題可望再掀熱潮，台股逾十位科技董總親自率隊赴美搶單，包括仁寶（2324）、緯創（3231）等大廠董總出馬，市場預期傳捷報的可能性高，也可望為股價帶來激勵，投資人可留意相關權證布局時機。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣時間昨（7）日上午登台進行主題演講，再掀AI、機器人、AI伺服器熱潮。今年CES聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用。根據美銀美林經理人報告指出，看好AI仍是2025年增長重點，資金面上仍具有加碼空間。

黃仁勳在拉斯維加斯的主題演講，發表了採用Blackwell架構的全新繪圖處理器產品Geforce RTX Blackwel系列。在大型雲端服務業者（CSP）持續擴大資本支出，投入AI軍備賽，一般企業也持續部署AI伺服器與資料中心，對伺服器大廠、GPU模組業者緯創有利。緯創還有旗下小金雞緯穎，除了受惠輝達新架構的AI伺服器，其在特殊應用晶片ASIC的布局也受到矚目。

另外高通在CES也發表Snapdragon X系列第四款平台，期為600美元價格帶的Copilot+ PC帶來更前瞻的AI PC技術。Snapdragon X系列持續獲得關注，包含華碩、宏碁、戴爾、惠普和聯想等品牌業者，正在生產或開發超過60款設計，預期到2026年將突破100款。

預料平台業者在AI PC、AI NB的新產品推出，將帶動今年有更多終端裝置的上市，仁寶除了積極布局AI伺服器市場，自身更是NB代工組裝大廠，今年整體市場的AI NB的比重可望上揚，有助提高產品ASP（平均單價），對仁寶的毛利率及獲利表現有利。

權證發行商表示，投資人若看好仁寶與緯創後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證參與行情，以小金搏大利。