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全民權證／川湖營收創三高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
川湖總經理林淑珍。聯合報系資料照
川湖總經理林淑珍。聯合報系資料照

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日公布去年12月營收11.22億元，月增10.7%，年增75.6%。2024年營收101.29億元，年增75.7%。展望2025年，法人預估，隨著輝達（NVIDIA）GB200大量出貨，可望創新高。川湖12月、第4季及全年營收創下三個新高紀錄。

川湖去年第4季營收30.98億元，為單季新高，月增20.2%，年增66.1％；川湖昨天股價收1,515元，上漲25元，三大法人同步買超，其中，外資連三買。

川湖先前表示，2024年第4季是全年營運高峰，輝達GB200 AI伺服器滑軌在去年12月小量出貨，希望今年第1季淡季不淡，第2季大量出貨，AI已是必需品，川湖是在對的趨勢上，做對的產品，2025年「欲小不易、成長可期」。

由於川湖是輝達GB200與B200等Blackwell AI架構伺服器的滑軌主要供應商，隨著AI伺服器應用愈來愈多元，以及雲端服務供應商自製ASIC伺服器之下，法人看好，2025年營運有望再創高。

川湖強調，AI帶動公有雲及私有雲蓬勃發展，GB200將是新時代的開始，對業績貢獻度不會差，市占率會愈來愈強。川湖美國新廠預定2026年開出產能，設備將從台灣整廠輸出。

依據川湖2024年第3季營收占比，來自廚具滑軌占14%到15%，其他是伺服器，川湖表示，由於很多企業的伺服器都AI化，現在很難劃分一般伺服器與AI伺服器。

川湖去年第3季毛利率達70%，為歷史新高，公司表示，全球做硬體行業的毛利率要到七成，這是20年來累積的功力，然後在適當時機展現出來，很多客戶都叫廠商趕快去做滑軌，但要克服困難，不是這麼簡單。川湖強調，滑軌不是寡占市場，每家ODM廠過去都努力找第二供應商，ODM廠也退出了，不打不相識，ODM大廠都是100%與川湖合作，「我們心態是開放的，誰都可以做滑軌，川湖就是做自己。」

伺服器

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