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群益證推「來群益交易美股發發發」活動 享新春優惠手續費及多重好禮

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為了讓投資人抓住美股的賺錢機會，群益金鼎證券（6005）推出「來群益交易美股發發發」活動，其中包括多檔精選美股優惠手續費與多樣好禮，活動期間自即日起至2月28日止，讓客戶過年期間也能持續累積財富。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，春節假期全球市場持續運作，投資人可透過群益複委託交易美股，不錯過任何賺錢機會。

李文柱認為，美國總統川普元月20日正式上任，美股於春節連假期間可能出現新變化，鑒於去年許多投資人未能即時參與台積電（2330）ADR大漲行情而感到遺憾，建議提早開立群益複委託戶，抓住機會外還能拿好禮。並建議小資族將年終獎金以定期定額方式存美股，一點一滴累積財富！

「來群益交易美股發發發」活動與代言人-台鋼Wing Stars啦啦隊的成員一粒合作，推出多重好禮活動，首次開立複委託戶的群益客戶，即可獲得限量的『一粒聯名撲克牌』，而首次透過「群益存股通-美股」成功扣款一筆的客戶，可獲限量的『一粒聯名悠遊卡』，活動禮品數量有限，依完成活動先後順序贈送，送完為止。

除精美好禮，「來群益交易美股發發發」活動還特別針對多檔精選美股提供優惠手續費，且複委託-美股交易累計達1,000美元的客戶，可獲得『探奇發財金2,000元』，可折抵台股電子交易手續費，助力投資人台美股雙贏。

美股 群益

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