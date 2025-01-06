全民權證／乙盛 挑價內外15%
乙盛-KY（5243）2024年伺服器業務大爆發，基期已高，加上北美貿易協定關稅不明等變數，估計2025年營運持平今年，2025年包括太陽能逆變器及儲能等新業務有所斬獲，成為新成長動能。
法人點名乙盛為特斯拉（Tesla）概念股之一，近年來車用營收占比持續拉升，今年第3季汽車相關營收比重達60.6%、網通產品占20.7%、消費電子機構件約18%。乙盛2024年第3季稅後純益1.62億元，季增19.1%，每股純益（EPS）0.96元。單季毛利率回到20%、達21.23%，為四季來最佳。累計2024年前三季稅後純益3.99億元。
權證商建議可挑選價內外程度在15%以內、距到期日250天以上之權證進行操作。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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