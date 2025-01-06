全民權證／華擎 選逾五個月
華擎（3515）隨超微（AMD）將於美國消費性電子展（CES）發表新一代顯卡，法人看好第1季顯卡及主機板等消費性產品營收可望季增，全年展望正向。法人分析，受惠市占率持續提升，華擎今年合計營收占比五至六成的顯卡及主機板成長率，將優於產業3%至5%，而營收占比約5%至6%的IPC，新專案將自第2季開始出貨，成長力道將優於消費性產品。
在伺服器方面，華擎預計今年第1、2季分別出貨H200、GB300人工智慧（AI）伺服器，GB200機櫃將於第2季後送樣，添增上檔成長機會。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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