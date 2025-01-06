全民權證／台積電 兩檔帶勁
台積電（2330）受惠上周五美國ADR領先創新高，加上盤中傳出高盛證券將其目標價調高至1,355元消息，先前大摩更看台積電目標價至1,388元，昨（6）日股價一早以平前高的1,100元開出，終場大漲50元收1,125元，再創歷史新高。
受惠AI與高速運算（HPC）應用訂單能見度直達2028年，市場預期台積電今年業績維持高雙位數成長，全年營收突破千億美元大關，達1,071億美元再創新高。法人看好，台積電可望在16日法說會釋出本季傳統淡季業績逆勢季增吉全年美元營收雙位數成長好消息。
權證發行商表示，投資人如看好台積電投資機會，可挑選價內外5%以內、150天期以上的長天期權證。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言