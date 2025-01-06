群聯、神達 押中長天期

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考群聯（8299）、神達（3706）等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

群聯方面，由於輝達（NVIDIA）全新超小型生成式AI開發者套件「Jetson Orin Nano Super」問世，代表今年起輝達將全力衝刺邊緣AI商機。業界看好隨著雲端商機開始延伸到邊緣AI市場，群聯aiDAPTIV+解決方案目前手握至少50個產品驗證開發案（POC），將順勢搭上這波邊緣AI商機爆發潮。

群聯看好邊緣AI商機，積極部署，旗下aiDAPTIV+已經應用到中小企業、金融單位等相關領域，未來將會應用到AI醫療市場。法人推估，群聯今年起，每個開發案出貨量都有望突破1萬套，成為另一大營運動能，挹注2025年業績繳出年增雙位數成長的成績單，再次挑戰新高。

至於神達，2024年11月合併營收78.91億元，連續二個月創新高，月增10.4%、年增201.24%；前11月合併營收529.51億元、年增59.66%。展望後市，法人看好，神達本季營收將創單季新高，全年業績也將登頂。

神達表示，11月營收繳出佳績，主要反映延續今年以來的成長動能，尤其超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以價內外幅度在15%以內、有效天期120天以上的權證入手。