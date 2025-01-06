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鴻海、緯穎 四檔閃金光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
鴻海。 （路透）
鴻海。 （路透）

受到市場高度注目的2025美國消費性電子展（CES）即將登場，人工智慧（AI）組裝廠再度躍上盤面。法人看好鴻海（2317）、緯穎（6669）後市，鴻海2024年12月營收優於預期，緯穎營收也可期，加上CES展題材，將持續資金進駐。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於CES發表主題演講，時間預計為台灣時間的7日上午，預料將推出新一代顯卡GeForce RTX50系列，屆時將吸引各界目光。

鴻海先前股價大幅拉回，表現相對弱勢，但近期題材再度回籠，首先，鴻海集團不缺席今年CES，主打車用相關產品，旗下鴻華先進和富智康（FIH）將分別在現場展示電動車及車用電子方案；其次，2024年12月合併營收6,548.25億元，雖因處傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.31%，優於公司與市場預期；第三，展望後市，儘管歷年首季為鴻海傳統淡季，不過，今年輝達「地表最強AI伺服器」GB200將於本月下旬起大量出貨，有望帶動鴻海上半年業績淡季不淡。組裝廠方面，美系券商認為除鴻海外，伺服器代工大廠緯穎2024年12月營收也會優於同業表現，主因AI個人電腦及ASIC AI伺服器拉貨需求。

美系券商指出，緯穎是亞馬遜（AWS）Inferentia與Trainium專案的主要機架供應商，據供應鏈調查，2024年Trn2晶片出貨量約達35萬至40萬顆，估計將為緯穎貢獻營收約900億元；2025年緯穎來自AWS的營收貢獻將達2,000億元，年增約70%。

緯穎 鴻海

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緯穎、金像電 四檔火

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