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期貨商論壇／台積期 逐步墊高

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

富邦期貨分析師曹富凱表示，本周五將公布美國非農就業報告，若非農就業數據較市場預期放緩，隱含經濟增長放緩風險上升，預期將提高市場對聯準會今年降息預期，對股市形成支撐，市場氛圍仍偏樂觀，整體有望延續多頭。

美國12月ISM製造業指數寫下九個月新高，加上輝達GB200將於1月下旬進入量產，利多激勵市場信心，台股元月行情聚焦美國CES展及台積電法說釋出利多，推估台股1月處在大箱型區間整理。

首先，CES消費電子展即將登場，預期科技股相關題材有望再度吸引市場目光；此外，台積電（2330）法說會也備受期待，預估將持續釋出正向業績展望與成長動能。

曹富凱表示，期貨市場目前台股持續呈現正價差，市場訊號仍偏多方，加上人工智慧（AI）產業前景逐步明朗，今年資金回流台股可能性增大，有助台股呈現緩步墊高走勢，台股中長期偏多格局未變。市場預估台積電第1季營收可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）

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台積電 台股 期貨交易

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