期貨商論壇／永續期 表現帶勁

本周大事多，首先登場的是美國消費性電子展（CES），輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於展期首日發表AI市場應用發展演講，而超微（AMD）、英特爾（Intel）也將發表新款AI個人電腦晶片，激勵台灣電子類股昨（6）日率先出現期待性買盤，帶動永續期、台指期皆創下近一月高點。

另外，本周為美國勞動市場數據周，將陸續發布JOLTs職缺數、ADP就業報告與非農就業報告。本次市場預期非農就業增數下降至15萬人，失業率維持在4.2%不變，若數據表現優於預期，美國強勢經濟基本面有望對台指期、永續期帶來偏多影響。但須留意降息預期進一步趨緩，所帶來的利空效應。

再者，台積電10日將公布2024年12月營收，可能對永續期貨帶來波動。進一步從技術面來觀察，自7月以來永續期呈大型三角收斂格局，表態後有望出現顯著單邊行情。

投資人若想藉此機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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