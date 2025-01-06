台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（6）日開高走高，指數齊步吐悶強彈。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單減少7,112口、降至3.2萬口，展望盤勢，現階段技術面轉為強勢，以多空震盪格局看待，行情延續高檔整理。

受美股樂觀情緒帶動，昨天台積電（2330）一開盤就站上1,100元大關，且一路上攻至1,125元再創歷史新天價，此外，上漲家數885家，台股加權指數昨天上漲639點，收在23,547點。期貨部分，台指期上漲632點至23,609點，價差方面，正價差為61.29點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超644.03億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5,797口至9,261口，其中，外資淨空單減少7,112口至32,862口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少4,771口至11,355口。

永豐期貨指出，整體而言，台股昨天放量突破近一個月的高點，後續仍須注意台股在高檔是否能站穩，並挑戰去年10月的高點，雖台積電昨天創新高；台股突破近一個高點，投資人仍須注意1月行情。

群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權樂觀布局，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，昨天台股量價齊揚站在所有均線之上，目前台股壓縮區間後往上突破，短線台股的拉回仍可樂觀操作。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.87上升至1.13。VIX指數上升0.26至18.16。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為6,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。