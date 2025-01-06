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1月電子期 金融期齊漲

中央社／ 台北6日電

台北股市今天上漲639.41點，收23547.71點。1月電子期收1319.55點，上漲42.55點，正價差3.81點；1月金融期收2132.80點，上漲24.80點，正價差3.71點。

1月電子期以1319.55點作收，上漲42.55點，成交786口。2月電子期以1319.30點作收，上漲39點，成交20口。

電子現貨以1315.74點作收，上漲43.52點；1月電子期貨與現貨相較，正價差3.81點。

1月金融期以2132.80點作收，上漲24.80點，成交392口。2月金融期以2138.60點作收，上漲25.20，成交6口。

金融現貨以2129.09點作收，上漲25.16點；1月金融期貨與現貨相較，正價差3.71點。實際收盤價以期交所公告為準。

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