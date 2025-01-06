期貨商論壇／廣宇期 業績撐腰

廣宇（2328）轉型為電子製造服務（EMS）供應商，目前產品線涵蓋消費性、通訊、工業、醫療及車用等多個領域，並在人工智慧（AI）伺服器與交換機代工市場建立起競爭優勢，成為鴻海集團搶占主權AI商機重要一環。

廣宇正處於轉型期，其AI伺服器相關業務的拓展與東南亞布局為未來成長奠定基礎。受惠於AI伺服器業務放量，營收及毛利率均有望顯著提升，為業績增添穩定成長動能。

廣宇與鴻海集團形成「母雞帶小雞」分工合作模式。鴻海專注於超大客戶如AWS、Google、Meta的伺服器需求，而廣宇承接區域型主權AI伺服器訂單，全面涵蓋市場需求；且隨地緣政治風險升高，廣宇的東南亞產能布局使其更具靈活性，能迅速應對市場需求轉變，特別是在主權AI伺服器領域；廣宇逐步減少低階EMS業務比重，專注於高階應用，如AI伺服器、工業4.0設備及醫療產品，提升營運質量。

廣宇在馬來西亞檳城建設的新廠占地超過5,000坪，聚焦AI伺服器與交換機的生產，並於2024年第1季開始小量試產，第2季起擴大量產，產品將供應給海外主權AI需求客戶。廣宇以區域型主權AI伺服器為核心市場，與鴻海集團形成互補，專注中小型區域客力預計AI伺服器相關產品的營收占比在未來可達25%，並帶來顯著毛利提升。（兆豐期貨提供）