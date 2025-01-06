期貨商論壇／黃金期 提防亂流

在聯準會最新利率點陣圖的預測下，2025年可能只有出現兩次降息，顯示出市場對於通膨升溫有所準備，後續將帶動美元持續走強，黃金價格可能進入弱勢整理，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。黃金價格2024牛表現亮眼，整年漲幅27.4%，主因中東地緣政治升溫以及俄烏戰爭持續進行的影響下，使得避險需求持續上升，加上美國9月開始降息，推升黃金價格屢創新高。

不過，在11月美國大選後，確定下任總統為川普時，市場預期今年2025年美國通膨將再度升溫，讓美元指數再度走強，並突破去年高點，使得黃金價格有所回落。

展望今年，從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至2024年底為止，黃金持有量為872.5公噸，變化不大，顯示出法人偏向保守觀望。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，目前已連續二周出現多單減碼現象，也讓黃金期貨非商業人持倉淨多單部位下降至247,629口，顯示出非商業交易人對於未來看法也是趨向保守。

從技術面觀察，黃金期貨價格12月中旬跌破季線並逐漸來到半年線後，隨即處在季線及半年線間的震盪整理，因此，可將此處視為支撐跟壓力區，後續待盤勢突破或是跌破時，行情才有機會出現較為明顯的多空方向。（華南期貨提供）