聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 提防亂流

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，提防亂流。（路透）
黃金期，提防亂流。（路透）

在聯準會最新利率點陣圖的預測下，2025年可能只有出現兩次降息，顯示出市場對於通膨升溫有所準備，後續將帶動美元持續走強，黃金價格可能進入弱勢整理，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。黃金價格2024牛表現亮眼，整年漲幅27.4%，主因中東地緣政治升溫以及俄烏戰爭持續進行的影響下，使得避險需求持續上升，加上美國9月開始降息，推升黃金價格屢創新高。

不過，在11月美國大選後，確定下任總統為川普時，市場預期今年2025年美國通膨將再度升溫，讓美元指數再度走強，並突破去年高點，使得黃金價格有所回落。

展望今年，從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至2024年底為止，黃金持有量為872.5公噸，變化不大，顯示出法人偏向保守觀望。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，目前已連續二周出現多單減碼現象，也讓黃金期貨非商業人持倉淨多單部位下降至247,629口，顯示出非商業交易人對於未來看法也是趨向保守。

從技術面觀察，黃金期貨價格12月中旬跌破季線並逐漸來到半年線後，隨即處在季線及半年線間的震盪整理，因此，可將此處視為支撐跟壓力區，後續待盤勢突破或是跌破時，行情才有機會出現較為明顯的多空方向。（華南期貨提供）

期貨交易 金價

延伸閱讀

布林肯：俄烏戰期間俄擬動用核武 被中國勸阻

獨／高雄千萬詐欺列管68件 婦人遭詐5600萬欲哭無淚

美國務卿自爆！美在俄烏戰前已分兩批給烏克蘭大量刺針及標槍飛彈

1月速食優惠開吃！ 麥當勞、漢堡王「新春優惠券」 三商炸雞「買一送一」 還有199元外帶披薩、1元香草烤雞腿必追

相關新聞

台達電、仁寶 認購夯

台股震盪劇烈，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考台達電（2...

全民權證／祥碩 挑價內外15%

祥碩（5269）產品主要以高速傳輸介面的Switch、Bridge控制IC為主，終端產品應用主要區分為USB Host端...

期貨商論壇／黃金期 提防亂流

在聯準會最新利率點陣圖的預測下，2025年可能只有出現兩次降息，顯示出市場對於通膨升溫有所準備，後續將帶動美元持續走強，...

台指期 短線區間震盪

台股上周五（3日）呈現開高震盪格局，終場指數上漲76點、漲幅0.33 %、收在22,908點，累計全周下跌367點。期貨...

最牛一輪／晟銘電看旺 永豐48靚

晟銘電（3013）搭上AI伺服器商機，2024年前三季營收67.27億元，年增44.5%，其中約31%營收來自AI相關機...

期貨商論壇／廣宇期 業績撐腰

廣宇（2328）轉型為電子製造服務（EMS）供應商，目前產品線涵蓋消費性、通訊、工業、醫療及車用等多個領域，並在人工智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。