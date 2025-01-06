台指期 短線區間震盪

台股上周五（3日）呈現開高震盪格局，終場指數上漲76點、漲幅0.33 %、收在22,908點，累計全周下跌367點。期貨商表示，元月有諸多國內外大事陸續登場，台股出現初步止穩跡象，但上檔仍有均線反壓，預料站上季線前，將呈現區間震盪。

台指期上周五上漲134點、至22,977點，正價差為68.7點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,811口至15,058口，其中外資淨空單減少3,282口至39,974口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,564口至16,126口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82上升至0.87，VIX指數下降0.43至17.9，外資台指期買權淨金額-0.54億元、賣權淨金額-0.24億元，整體選擇權籌碼面偏多。

1月有許多重要事件，如7日CES展黃仁勳演說、10日台積電營收與16日法說、20日川普就職，台股將在22日封關，美股1月底將迎財報公布時間及日本央行及聯準會利決議，因此投資人需留意1月風險。

元富期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，在台積電、廣達等AI概念股領漲帶動下，盤中向上突破短期均線，但上攻力道不足，尾盤漲幅收斂，終場指數上漲134點、以紅K棒帶長上影線作收；目前指數並未破底，出現初步止穩跡象，但上檔仍有均線反壓，在站回季線前，預期區間震盪。

市場法人指出，在總經面上，由於川普即將在1月20日就任，其美國再度偉大衝擊全球資金與資產配置，在美元強勢、亞洲貨幣面臨貶值壓力中，又遇中國經濟衰退壓力以及南韓政經亂局，外資持續降低亞股資產配置，新台幣也呈現貶值，外資後續動向仍需密切留意。