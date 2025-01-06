和大、宇隆 瞄準長天期

人形機器人題材持續發燒，電機機械業者耕耘多年的自動化解決方案也受到矚目，法人指出，在AI助攻下，包括和大（1536）、宇隆（2233）等業者跨入機器人製造領域，將很快開花結果。

和大近年積極投入自動化AI系統機器人製造與航太科技相關製造領域。機器人方面，和大已將多年來累積在智慧工廠系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控（ACM）人工智慧系統，將新技術應用在自家產線上。和大並與盟立共同轉投資盟英公司，主要產品是機器人關節型自動手臂的零組件，為AI機器人設備打造關節。

精密金屬零件廠宇隆則擁有AI伺服器水冷快接頭，以及人形機器人諧波減速機的雙題材，半個多月來股價呈現價量齊揚，上周五雖漲多拉回，單周漲幅仍有2.4%。

法人分析，宇隆2025年在車用訂單穩定成長、工業等應用回溫與醫療訂單挹注，有助營運向上。而宇隆擁精密金屬加工利基，近年積極切入減速器等自動化關鍵零組件，已逐步出貨。

另外也將推出諧波減速器產品，伺服器水冷快接頭零件方面則正在送樣中。

權證發行商表示，投資人若看好和大與宇隆後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。