長榮航、華航 四檔展翼

台股震盪，盤面上長榮航（2618）、華航（2610）等航空族群受惠於兩岸觀光旅遊利多、基本面創新高及高殖利率題材，將是進可攻退可守的選擇。發行券商指出，對於航空類股後續表現看多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人認為，疫情過後，因兩岸航線並未完全復航，僅開放港澳自由行，2024年累計前三季港、澳、大陸客運航線占華航、長榮航營收占比分別為10%及8%，恢復較慢；未來兩岸開放有助於航點加密，若兩岸順利開放交流、航點加密，因華航亞洲線占比較高，受益程度較高。惟目前相關政策尚不明確，預期2025年才較為明朗。

長榮航、華航相關權證

華航受惠於航空燃油價格疲弱有利於獲利提升，加上隨著客運復甦，將帶動2024年獲利創新高。展望後市，法人認為，華航為台灣貨運市占最高的航空公司，2025年尚有一架777F交機，搭配787客機機腹載貨，貨運運能較2024年明顯提升，貨運展望樂觀。

客運需求穩健，目前華航北美、歐洲運能已達到疫情前105%、東南亞恢復到91%，東北亞恢復到77%，大陸恢復到48%，華航將布建東南亞夜間航班以提升客戶轉機的便利性，目前轉機旅客占客運營收約兩成，此外，熱門航點增加航班密集度也是努力的方向。

長榮航是國內客機數量最多的公司，兩岸開放有助於航點加密，法人看好，長榮航營運有望維持高檔，預期2025年客運票價呈現緩跌，貨運受惠電商及AI需求旺盛預期票價有望維持高檔，長榮航2025年將繼續拓展航點和加密航班，有望搶占中轉商機。

權證發行商建議，看好華航、長榮航可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。