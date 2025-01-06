台達電、仁寶 認購夯

台股震盪劇烈，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考台達電（2308）、仁寶（2324）等，利用權證參與行情。

元富證券建議，目前台股市場上優質股仍是布局的首選，投資人可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升行情。

台達電、仁寶相關權證 圖／經濟日報提供

台達電方面，展望後市，台達電日前表示，2024年第4季營收持續向上，惟產品結構與前一季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT營收成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。法人指出，以公司釋出的展望看，台達電2024年第4季營收有望連兩季改寫新猷。

法人分析，台達電2025年成長動能主要來自AI伺服器電源與液冷產品，交通部門業務將從產業低谷中復甦，預期AI與交通業務雙引擎是推動營運增長主要動能。

台達電AI伺服器電源方面，供應輝達最新GB200平台產品將於2025年大量出貨，預估市占率達60%至70%，占總營收比重約5%。液冷產品如Sidecar CDU等，隨著伺服器需求提升逐漸放量，預估2025年液冷產品營收達167億元，占比3%至4%。

仁寶AI伺服器接單報捷，通吃輝達、超微兩大廠訂單，不僅輝達H系列AI晶片開始出貨，也要乘勢打入最新GB200供應鏈，並切入關鍵的散熱領域，擴大接單量能；超微方面，仁寶已通過超微MI325 AI伺服器認證。

仁寶與輝達合作開發一系列產品，伺服器解決方案已整合輝達的MGX架構，也有H100、H200伺服器陸續小量出貨，也在洽談最新Blackwell平台AI產品合作，積極跨入系統類產品。

仁寶同步衝刺AI伺服器關鍵零組件，包括氣冷、直接液冷及浸沒式液冷等，陸續有好消息，並具備L11（整合式機架解決方案）能量，展現衝刺2027年伺服器營收達千億元目標的企圖心。

元富證券建議，投資人可布局價外程度20%內、中長天期權證。