全民權證／祥碩 挑價內外15%
祥碩（5269）產品主要以高速傳輸介面的Switch、Bridge控制IC為主，終端產品應用主要區分為USB Host端（主機端）與Device端（裝置端）高速傳輸介面晶片。
展望後市，法人指出，祥碩受惠於AMD DT處理器（CPU）市占率提升明確，產品組合轉佳， USB 4將為近二年上升重要因子，USB 4 Host IC於2024年初取得USB協會驗證，規格升級帶動；而Device IC通過英特爾Thunderbolt 4認證，因此祥碩是USB 4 Device端升級最大受惠者，預期2025年下半年營運將迎強勁成長。
看好祥碩後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（中國信託證券提供）
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