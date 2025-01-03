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全民權證／中光電 兩檔吸睛

經濟日報／ 記者崔馨方整理

中光電（5371）受惠無人機題材，法人將投資評等上調至「買進」。法人指出，中光電影像產品2025年將重拾成長動能，其中無人機相關題材，包括AI機器人及軍工應用，為股價增添動能。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，人形機器人、汽車及無人機是最有機會率先量產的AI終端應用。中光電已無人機領域展現成果，子公司「中光電智能機器人」主要訂單來源為軍用商規產品、ODM訂單等。雖然無人機目前營收比重仍低，但成長潛力佳，搭配黃仁勳對AI與無人機的正面展望，無人機題材的重要性將持續增加，對中光電股價具推升作用。

看好中光電後市表現的人，可挑選價內外20%以內、剩餘180天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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