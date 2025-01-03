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全民權證／昇達科 選逾120天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

昇達科（3491）受惠低軌衛星產品持續增溫，第3季營收季減1%、年增70%，2024年由於低軌道衛星營收成長逾300%、射頻天線也有近20%的成長幅度，表現相當亮眼。

法人表示，昇達科對今年至明年營收展望樂觀，其中主要動能包括，低軌道衛星B客戶衛星發射數量與出貨品項持續增加，近期已開始進行多樣元件整合成模組驗證，未來有機會綁定更多產品並提升單顆衛星產值，推動營運提升。另外，低軌道衛星A客戶逐漸提高外購比例，昇達科除越南新廠與台灣擴增產能，也將因應客戶需求建置泰國廠，降低客戶地緣政治風險疑慮。

權證發行商建議，看好昇達科後市可買價內外5%以內、距到期日逾120天認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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