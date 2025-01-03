全民權證／貿聯 挑價內外5%
貿聯-KY（3665）去年11月營收成長18.5%，符合市場預期，且在HPC和半導體設備業務需求強勁，及收購Easys和Cable Connection等有利基礎上，市場看好去年第4季營運表現。
市場預期GB200量產進度將不受市場傳言影響，貿聯-KY將如期於今年第1季季末提供輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器使用的電源線和內部電纜，整體AI相關產品占營收比重由去年的低個位數、今年將提升到一成以上。另外，貿聯-KY去年收購Easys和Cable Connection後，增加系統整合的能力，由於Easys和Cable Connection毛利率較高，預期本次收購將進一步拉抬毛利率。
看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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