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長榮、萬海 押長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股昨（3）日反彈，不過尾盤賣壓湧現，終場漲幅稍有收斂，其中航運股表現強勢，長榮（2603）、萬海（2615）股價上揚，發行券商建議，對於航運股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，由於今年春節在元月，亞洲地區近洋航線旺季提早到來，另外，川普於去年11月底宣布上任後將對中國製品加徵關稅，預估部分貨主於加徵關稅政策具體化後，為了避免提高更多關稅，將開始提前拉貨。

此外，美洲航線航程需要至少三周，後續貨物轉運也有可能增加船舶航程天期，因此貨主若因應關稅政策落地，需要趕在年底前出貨，而今年歐盟將對海運業者擴大碳費課徵至70%，因此預期海運市場有望淡季不淡。

法人預期，紅海危機造成貨櫃航商繞道好望角的影響仍將延續，可消化過剩運力，維繫運價延續高檔水準。

長榮目前已預定60艘新船，其中包含24艘甲醇雙能源船，惟此船型無法淨零碳排，僅是過渡船型，造船廠還在研發氨氣或氫氣船，預計未來幾年有機會開發出來進入海運市場。

萬海部分，法人指出，萬海每季新增淘汰航線，積極增闢中遠洋航線，目前總運力約為51.2萬TEU，船隊規模為122艘船舶，自有船數113艘，租用船舶九艘，過半數船舶為運力小於2000TEU隻小型船舶。去年新造船量12艘，運力增加至7.68萬TEU，年增17.3%，今年預計交付三艘1.3萬TEU船型，年增7.5%。

權證發行商建議，看好相關個股後市的人，可選價內外20%以內、有效天期逾120天的商品介入。

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