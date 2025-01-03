緯穎、金像電 四檔火

台股元月將有國際消費電子展（CES）、台積電法說等有利多方題材。近期AI概念股處於震盪整理格局，緯穎（6669）、金像電（2368）不約而同獲多家法人按讚，成為本月以來外資法人的焦點股。

綜合摩根士丹利（大摩）、高盛證券指出，伺服器代工大廠緯穎作為亞馬遜（AWS）Inferentia與Trainium專案的主要機架供應商，受益於AWS ASIC的快速增長，據供應鏈調查，2024年Trn2晶片出貨量約達35~40萬顆，估計將為緯穎貢獻營收約900億元；2025年緯穎來自AWS的營收將年增約70%，達2,000億元，成為其最大客戶，帶動整體業績強勁成長。

事實上，緯穎近一個月以來，獲高盛、里昂、大摩、滙豐證券等四家外資券商給予「買進」及「優於大盤」的評等，目標價範圍調升至2,900~3,600元，顯示多家法人對於緯穎的伺服器及ASIC相關產品，在AI應用需求增長前景看好。

印刷電路板大廠金像電也獲得兩家外資法人關注，包括里昂、大摩皆給予「優於大盤」評等，目標價個別由240元上調至290元、250元升至253元，後市營收成長空間也受惠ASIC可期。

綜合里昂、大摩分析，ASIC將推動2025年進一步增長，而金像電在泰國的產能，能夠支持強勁的客戶需求，且已被認定為另一個雲端ASIC伺服器的基板（UBB）供應商，預估將在明年首季開始增加出貨量，季銷售額有望超越市場共識增長10%，前景可期。

權證發行商建議，看好緯穎、金像電等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過200天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。