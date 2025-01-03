元富證券攜手富果API 搶攻30萬富果會員投資需求

新光金控（2888）旗下元富證券攜手富果，搶攻年輕客群。元富證券表示，去年即與富果洽談多項策盟合作，第一階段借重富果深耕年輕客群的經驗與系統建置專業，於1月推出委託富果開發的「活躍新手API平台」。雙方透過本次在技術和用戶需求上密切交流，建立良好的合作默契，雙方已著手進行下一階段合作項目開發，元富有信心滿足30萬富果會員下單需求。

元富證券積極開拓數位投資工具與平台，看好在AI科技浪潮下，年輕世代在善用AI工具輔助下撰寫程式碼，將使API程式交易的門檻大幅降低。據證交所最新統計，2024年10月整體市場API交易量高達636億元，與2023年12月506億元相較，大幅增加130億，成長率達26％。

為使投資人在驗證策略時能更貼合市場現況，元富過去已提供即時行情撮合模擬交易平台，在商品面更完整提供期權API元件，尤其適合程式交易的老手靈活操作與應用，而元富證券此次推出的「活躍新手API平台」，著重年輕世代所需要的多項特色功能：一、跨平台支持：支援Windows、MAC、Linux，適合各類開發者使用，增加靈活性；二、語言支持更豐富：支援Python 、Node JS與C#；三、提供範例程式：有範例程式可供參考，且文件易讀性佳，對於新手或想快速上手的開發者而言是很大的幫助；四、帳務損益API：提供帳務損益API，帳務管理更精確。

元富以客為本規劃數位金融發展策略，積極推出符合新世代需求的創新功能與服務，滿足不同族群客戶多樣化的交易需求。全新「活躍新手API平台」適合需要跨平台兼容性、重視技術支持、並希望有較好文件易讀性的新手開發者。完成元富證券開戶與API快速線上簽署認證，即可享相關優惠與全新API服務。