貨櫃航運類股在川普當選後利多消息不斷，但中東方面狀況並無進展，航運指數也呈整理型態，未來須注意相關動向；然台股在農曆年封關前不確定因素多，希望參與航運業整體股價表現的投資人可考慮搭配臺灣期交所推出的航運期貨。

新曆年過後影響盤面的事件將會開始變多，如黃仁勳將在CES展演說、10日台積電公布營收、16日台積電法說、20日川普就職典禮及台股封關後會遇到美股的財報季還有聯準會及日本央行在月底的利率決議，故投資者須在農曆年封關前做好相關避險準備。

航運期貨標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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