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原油期 報價有撐

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。路透
原油示意圖。路透

國泰證期分析師吳佩奇表示，川普威脅貿易夥伴必須向美國購買石油和天然氣，以降低美國面臨的貿易逆差，預期川普上任後將加大美國原油供給。在預期原油需求回升及中東、俄烏地緣政治風險等多重因素影響下，可望支撐輕原油期貨價格。

EIA數據顯示2024年12月20日當周美國原油庫存量較前周減少，為連續四周下降。煉油廠產能利用率雖較前周的91.8%增加至92.5%，但原油生產量較上周下降每日2萬桶。12月27日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周持平，維持在三個月來新高。

吳佩奇表示，世界銀行發表報告預計2024年中國大陸GDP增長率為4.9%，較6月的預測上調0.1%，2025年經濟增長預估也從4.1%上調至4.5%。另外，歐洲央行總裁表示非常接近2%的通膨目標，市場預期多國央行今年將持續降息支撐經濟。（國泰期貨提供）

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