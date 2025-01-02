台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（2）日開低走低，指數齊步回測22,800點關卡支撐。分析師表示，現階段期現貨呈現正價差，外資淨空單增加1,492口、攀升至4.3萬口，展望盤勢，現階段技術面轉為弱勢，以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續多空整理。

台股昨天迎接2025年第一個交易日，雖平盤開出，但九點半後權值股帶量下殺，尾盤台積電跌幅收斂，台指期急拉近180點，但最後台股失守季線，加權指數終場下跌203點，收在22,832點。

期貨部分，台指期昨天下跌202點至22,842點，價差方面，正價差為9.94點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超376.19億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少289口至16,869口，其中，外資淨空單增加1,492口至43,256口。

至於十大交易人中的特定法人，全月分的台指期淨空單，則是增加680口至18,690口。

永豐期貨指出，整體而言，投資人須注意，雖台股仍在區間內，但昨天大盤卻出量下殺，加上未來1月有許多重要事件，如CES展黃仁勳演說、10日台積電營收公布、16日台積電法說，緊接著20日川普就職典禮。

而台股將在22日封關，但美股1月底也將迎來財報公布的時間以及日本央行及聯準會利率決議，故投資人需留意1月風險。

群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選中性格局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，昨天電子權值股領跌台股，目前台股季線由支撐轉作壓力，短線台股將再測試半年線位置。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,200點，周賣權最大OI落在22,400點; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.86下降至0.82。VIX指數上升0.32至18.33。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為8,000餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，買權OI增量呈現大於賣權，目前選擇權多空仍無表態。