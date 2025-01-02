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北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

全民權證／聚陽 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方整理

聚陽（1477）2025年首季接單量成長至高個位數，營收動能可期，相關權證可伺機布局。法人分析，聚陽預計首季營收季增9%，但目前接單價格尚未完全反映川普可能課稅帶來的訂單移轉加價效應。此外，第2季訂單量成長動能更為強勁，預計達雙位數成長，單價也有個位數提升。成長主因包括：美系客戶需求持續增強，運動盤客戶庫存已去化完畢；日系客戶受惠印尼新廠產能釋出，使需求顯著回升。在美、日客戶挑選訂單的支持下，營收成長率可達雙位數。

權證發行商建議，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收 聚陽

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