全民權證／神達 選逾五個月
神達（3706）在大型雲端資料中心及雲端服務供應商（CSP）客戶需求強勁帶動，2024年第4季預料將交出不錯的成績單，伺服器出貨動能有望延續至今年。神達旗下神雲目前在AI領域布局，包括公有雲、資料中心、私有雲、地端和邊緣運算，都有相對應的產品以滿足客戶需求。法人樂觀看待神雲2025年營運動能。至於神達數位方面，儘管全球車市整體表現欠佳，但神數在智慧移動、車載資通訊系統、以及智慧物聯網三大領域都有不錯的表現，加上多元化的市場布局，今年可望有兩位數成長。
權證發行商表示，看好神達後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%左右、150天期以上的權證介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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