全民權證／裕民 挑價內外10%

裕民（2606）被群益台灣精選高息、元大台灣高息低波及富邦特選高股息30等大型ETF納入成分股，法人承接的力道加重，下檔支撐相對增強。

Clarkson預估2025年散裝船舶供給年增2.9%，需求年增1.3%，因評估地緣政治衝突逐步放緩，整體呈供過於求，其中以大型船舶影響較為顯著，但海岬型具季節性因素影響，需求呈現震盪復甦。展望後市，鐵礦石出貨有望保持平穩，鋁礬土貨量增長，兩者有望支撐海岬型報價水準；惟巴拿馬型需求因煤炭需求放緩，恐呈現疲弱；小船因營運彈性，價格合理，報價有望相對有撐。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、有效天期120天以上的權證。（元富證券提供）

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