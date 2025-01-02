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亞德客、直得 權證押中長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

在機器人題材持續延燒下，電機機械股亞德客-KY（1590）、直得（1597）受資金追捧，法人預估，亞德客今年出貨可望呈現雙位數成長，昨（2）日不畏大盤下跌，逆勢上漲5元，收在849元；直得昨天股價上揚5元，以124.5元收盤。

權證發行商表示，看好亞德客-KY與直得的投資人，可以透過權證以較低成本參與行情。

分析師表示，今年氣動元件產業成長預估落在低個位數，而亞德客-KY成長則會優於產業平均，至於線性滑軌隨市場復甦，營運表現將較去年為佳。

在訂單能見度上，法人看好包括電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用對氣動元件拉貨，亞德客-KY未來幾季持續穩健，其中電子設備產線應用，上半年可持續受惠終端新品效應。

由於機器人從機器手臂，在加入AI後，持續往協作機器人、人形機器人發展，需要更多氣動元件、線性滑軌等零組件，讓機器人得以做出更細膩的動作，而各產業也在自動化、關燈工廠的趨勢下，加速工業機器人開發。

法人分析，就訂單能見度，目前以半導體需求較為明確，直得首季半導體訂單預測較去年第4季持續增溫，需求主要來自國內與新加坡等外銷市場。至於機器人是直得持續布局的方向，除了推廣微型機器手臂，也與數家國際大廠洽談中，未來不排除在系統整合端展開合作。

權證發行商表示，投資人可以挑選價內外20%以內，有效天期超過三個月的證介入，以小金搏大利。

工業機器人 權證

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