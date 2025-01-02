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台積電、英業達 權證四檔強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

台股2025年元月行情將有國際消費電子展（CES）、台積電法說及龍頭科技大廠等尾牙行情等「三箭齊發」，有利多方行情上攻。法人看好未來AI趨勢發展，按讚台積電（2330）、英業達（2356）等科技股，投資人可透過認購權證參與行情。

整體而言，綜合野村、摩根士丹利（大摩）預期，AI強勁需求將延續至2025年上半年，特別是輝達（NVIDIA）Blackwell系統將繼續支持雲端服務支出，短期內GB200機架交付將成為AI上行周期的關鍵。

多家外資券商看好台積電等關鍵技術領導者，預計AI收入將強勁增長。

此外，NVIDIA相關AI供應鏈廠商等憑藉Blackwell平台優勢，有望迎來顯著增長機會。

不過，野村提醒，待GB200高峰交付後，相關資本支出能否延續至2027至2028年則持存疑態度，主因尚無證據顯示前期投資帶來足夠商業回報。

台積電受惠NVIDIA在2025年將使用更多台積電的先進晶圓，預計從2024年的51億美元增長至2025年的140億美元，同時ASIC也成為台積電營收的增長驅動力之一，長線前景可期。

英業達去年第4季筆電出貨量有望季持平或微幅季減，表現優於預期。2024年筆電出貨量年增估計是中至高個位數，2025年因商務換機潮與更多NPU機種推出，預計維持相同增速。

AI 台積電

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