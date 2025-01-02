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凱基證券資本市場表現卓越 獲四項主管機關大獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券在資本市場業務的卓越表現再獲肯定，日前獲櫃檯買賣中心「推薦輔導上櫃績效獎」第一名，台灣證券交易所「攜手同行獎-證券承銷商」、「邁向未來獎-IPO籌資金額」及「邁向未來獎-IPO市值」等多項殊榮。

同時，凱基證券更創下連續12年蟬聯IPO及SPO案件數冠軍的傑出表現，展現專業團隊推動企業上市櫃方面卓越的承銷能力，以及客戶持續的信賴與支持。

凱基證券致力輔導並推薦優質企業進入資本市場，推動上市櫃掛牌的公司涵蓋各產業優質企業，顯示推薦案件深受投資者信賴，例如2024年成功推動沛爾、望隼、巧新（1563）、LINE PAY及台新藥等公司上市掛牌，並協助創為精密、汎瑋材料、銳澤及明遠上櫃掛牌，同時推動金利食安、築間及意藍成功申請上櫃。

其中，望隼作為隱形眼鏡ODM廠商，客戶包括中國大陸前四大隱形眼鏡品牌中的兩家及日本前兩大美瞳片品牌；巧新則是台灣最大、全球第二大的鍛造輪圈廠，成功打入頂級品牌車廠的供應鏈；LINE PAY則是台灣第三方支付金流的領導者，顯示凱基證券在推薦優質企業進入資本市場的卓越成果。

多年來，凱基證券積極配合主管機關政策，協助健全資本市場發展及活絡資本市場活動，推動優質企業進入資本市場籌措資金或進行策略合作，並根據企業個別需求規劃轉型方案，獲得業界高度肯定。

凱基證券為企業客戶的服務範疇涵蓋創業投資資金提供、上市櫃前籌資及財務顧問、上市櫃規劃到上市櫃掛牌後的國內外資本市場籌資等，持續以卓越的初級權益發行市場成績，在競爭激烈的資本市場業界中居領導地位。

此外，凱基證券積極運用凱基金控集團資源，提供企業間策略聯盟及企業轉型等全方位金融服務，打造完整的資本市場服務優質平台，持續秉持「以客戶為中心」的核心價值，幫助資本市場客戶迎向富足未來。

IPO 凱基證 資本市場

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