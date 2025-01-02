宇隆擁題材 押長天期

元月開春將迎來首檔大展美國消費電子展（CES），3月則有輝達GPU技術大會GTC，AI、機器人題材持續延燒，機器人概念股宇隆（2233）、上銀（2049）股價增溫。權證發行商建議，投資人可透過權證，以較低成本參與行情。

機器人有了AI加持，不僅傳統關節式工業機器人需求成長，人形機器人也備受矚目，甚至根據特殊產業應用而開發的客製化機器人也有很大需求，帶動台廠供應鏈商機。

法人表示，上銀擁有諧波減速機、滾珠螺桿等核心技術，成為國際機器人市場的重要零組件供應商。上銀並與旗下大銀微攜手，展開從零組件到次系統的垂直整合。不僅提高產品的一致性，也能降低成本，提高上銀在機器人市場的競爭優勢。

因應客製化的需求，上銀也能透過整合能力，將伺服馬達、減速器、控制器等組合為完整的系統解決方案，看好機器人相關業務占上銀的營收比重將持續提高。

宇隆今年因車用訂單穩定增長、工業等應用回溫與醫療訂單挹注下，營運具成長空間。法人指出，宇隆擁有精密金屬加工利基，近年積極切入減速器等自動化關鍵零組件，並切入諧波減速器、伺服器水冷快接頭等領域。在機器人、伺服器水冷雙題材加持，帶動宇隆股價上揚。

權證發行商表示，投資人若看好上銀與宇隆後續表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日超過五個月的認購權證，透過權證以小金搏大利。