技嘉、微星 四檔馬力足

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）將在下周CES展中，發表新一代GPU平台顯示卡新品，市場看好技嘉（2376）、微星（2377）等供應鏈營運將受惠下，權證發行商建議，可利用價內外10%、距到期日超過四個月、且券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

法人指出，輝達、AMD將於2025年CES展上，相繼發表新一代GPU平台顯卡新品。其中，市場預期前者將在第1季前發表完全系列產品，全系列推出時程較40系列緊湊。

技嘉、微星相關權證

技嘉方面，去年第4季營運主要動能仍在AI，該公司以HGX產品為主，預期伺服器在原料供應順暢下，營收維持高檔，在客戶相對分散下，對毛利率正向看待。

消費產品部分，技嘉整體需求穩健，雖今年第1季將發表RTX50系列，部分消費者可能遞延消費，加上匯兌等業外負向影響下滑下，市場估單季每股獲利（EPS）3.3元，全年為13.7元。

展望2025年，因消費性電子將推出新產品，配合3A大作推出，使技嘉板、卡量價齊揚，估消費性產品營收低雙位數成長。伺服器部分，技嘉新增數個AI客戶，包含CSP及企業客戶。

隨馬來西亞及美國產能開出，且考量整機櫃型產能提升及GPU供應，估Blackwell第2季出貨增速下，將帶動技嘉全年伺服器營收年增35~40%至2,400億元，毛利率隨DLC導入比重增加，且消費性新品擴增ASP下，估維持10%水準，獲利年增達三成。

電競營收占比最高的主板廠微星方面，其電競相關營收達七、八成，考量12月因傳統淡季，加上消費者還在等待新品，因此，去年12月主板、顯卡出貨量恐將下滑，但法人預估全季營收將季增3.9%，EPS 2.5元。

輝達首波RTX 5090、5080將於1月初開始鋪貨至歐美各大通路商，市場推估微星營收將於3月後明顯提升，係因微星有接近三成的營收來自電競NB。

屆時將開始販售搭載50系列新顯卡的筆電新品，並且搭配搭配多款遊戲大作將於今年秋季前推出，將有利第2、3季營運表現。