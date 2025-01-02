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聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

全民權證／所羅門 二檔發光

經濟日報／ 記者何佩儒整理

機器人題材在去（2024）年12月再度成為台股主流。去年底封關日台股下跌，所羅門（2359）逆勢上漲4.5元，收在168元，法人預期今年機器人題材仍不會退燒。

所羅門多年前即引進協作機器人。由於輝達、特斯拉等大咖力推人形機器人，所羅門的「AI視覺應用開發平台」整合並優化許多不同的AI算法，使AI 能適用多元化的視覺應用，用戶使用較少量的圖像樣本學習，即可訓練出高辨識率的AI模型。「AI視覺應用開發平台」也是從機器人3D視覺、AI缺陷檢測到整合AI和AR技術的增強智慧解決方案，使所羅門備受矚目。權證發行商表示，看好所羅門的投資人，可挑選價內外15%左右，距到期日逾五個月的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 機器人 權證

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