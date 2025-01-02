全民權證／亞德客 選逾150天
亞德客-KY（1590）去（2024）年前三季毛利率46.9%，較前一年同期增加1.14個百分點，稅後純益年增10.5%，每股稅後純益（EPS）29.11元，營收及獲利雙創歷史同期新高。
展望未來，大陸去年10月製造業PMI綜合指數為52，連續二個月成長，法人預期將有助工具機產業。目前亞德客-KY的氣動元件產能利用率約80~90%，在中國大陸刺激經濟政策逐漸發酵下，先前遞延的需求有機會釋放，同時因應農曆年後旺季需求，預計產能利用率逐步提升，市場預估去年第4季營收有望季增0~5%，營運將呈淡季不淡，全年EPS為37.6元、年成長8%。權證券商建議，看好亞德客-KY後市的投資人，可挑價內外20%內、距到期逾五個月權證介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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