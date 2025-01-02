全民權證／群聯 挑價內外5%

為因應全球高效能運算能力、資料處理量持續增加，各國對於增建資料中心態度傾向積極，資料中心大規模數據的存儲、處理與管理帶來存儲龐大需求，促進企業級SSD／HDD容量與傳輸速度發展，有利於記憶體廠。

法人指出，群聯（8299）是記憶體領域中的領導大廠，已通過美系二、三線資料中心與伺服器OEM客戶驗證並開始少量出貨，有望受惠資料中心擴建與HDD存儲轉換至eSSD趨勢。整體而言，受惠新品D200V將開始供貨予伺服器GPU廠商，加上多起美系客戶客製化專案發酵，預期2025年獲利有望創近四年新高。權證發行商建議，看好群聯後市表現的投資人，可買進價內外5%內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

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