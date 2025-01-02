期貨商論壇／生技期 偏空架構

中國大陸近期爆發多種急性呼吸道傳染病疫情。其中，人類間質肺炎病毒（hMPV）感染逐漸增多，目前尚無疫苗和特效藥可醫治。隨疫情持續增溫，讓防疫相關概念股再度躍升盤面亮點，包括溫度計、血氧機、藥妝通路及口罩股等，需求可能在短期內迅速增加。此外，生技產品與人類健康密切相關，需求穩定且持續增長，具不可替代價值，是值得長期關注的重要產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為19萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為12倍，因此，臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現弱勢整理格局，受到上方多條下彎均線反壓干擾，指數持續壓在月線，無法有效站上，目前仍在底部打底的階段，因此在突破月線反壓前，整體偏空架構沒有改變。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）