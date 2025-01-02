期貨商論壇／亞翔期 動能強勁

工業機電系統整合工程廠亞翔（6139）到去年11月為止，在手尚未施工的工程合約金額為1,356億元，其中，有三分之二來自台灣市場，東協占26%，中國大陸占7%。

以行業別區分，半導體業占37%，是最大來源。亞翔目前在建工程包括台積電購自群創的先進封測八廠案件，該公司稱這個廠的產能將會很大，幾乎是以前四倍，工程排程很急，前置作業很短，幾乎是一邊設計規畫，一邊報價與現場拆除，最急迫的部分預計到今年第2季就達一定程度。

亞翔2024年前三季營收542.5億元，年增65.3%，創下同期新高；累計前三季稅後淨利30.1億元，每股獲利（EPS）13.05元，已經賺贏2023年全年的12.81元。亞翔截至2024年9月底已簽約尚未完工的承包工程合約總價為3,294.4億元，超越2024年6月底2,850.6億元、2023 年底2,646.3億元，營運成長動能強勁。

隨2024年亞翔獲利表現亮眼，2025年股利政策值得期待。亞翔展望2024年景氣，台灣榮工、蘇州亞翔、以及新加坡三處市場需求持續熱絡，台灣亞翔及越南自第2季起，也感受到客戶需求回升。隨著下半年營運加溫，看好2024年營收、獲利會有相當程度成長，據此推估2025年股利值得期待，投資人可留意亞翔期（UBF）做相關操作。（群益期貨提供）

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