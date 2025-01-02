台指期 短線區間整理

2024年最後一個交易日，台股開低走低，終場指數下跌155點、收在23,035點，累計全年大漲5,104點；台指期亦表現弱勢。展望2025年，期貨商表示，近期台指期將面臨23,000點保衛戰，短線上維持箱型區間整理為主。

台指期31日下跌130點至23,041點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,754口至17,158口，其中，外資淨空單增加2,511口至41,764口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,290口至18,010口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權OI增量呈現大於賣權，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期31日早盤跳空開低173點，失守23,000點整數關卡，權值股領跌但電機機械類股於盤面上表現相對強勢，盤中收斂跌幅，終場指數下跌百點、以帶上下影線的黑K棒作收。指數雖然跌破季線支撐，但仍有低接買盤進場，近期將面臨23,000點保衛戰，短線上維持箱型區間整理為主。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點、周賣權最大OI落在22,700點，月買權最大OI落在23,500點、月賣權最大OI落在22,200點。全月未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.86，VIX指數上升0.03至18.01；外資台指期選擇權籌碼面偏空。

整體來說，31日相關權值股反彈無力、且最後一盤殺尾盤，但整體格局仍在區間內，因此中性看待。而目前量能仍在外資長假狀態，待假期結束、法人歸隊後，盤勢方向將逐漸明朗。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股波動率仍處低檔，短線待新年假期結束、外資買盤回歸後，方能隨量能放大走出目前的區間僵局。