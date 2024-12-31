永豐期貨、台師大攜手十年 共創人才永續

永豐期貨攜手台灣師範大學管理研究所，歷經十年成功打造產學合作典範，開設三學分選修課程「證券交易實務與程式交易」，培育出230位兼備理論與實務能力的碩士生，展現教育與產業合作的豐碩成果。

第十屆產學合作課程9月開始新學期，永豐期貨副總陳清德擔任課程講師，以專業視角帶領學生深入探索期貨市場的歷史、運作與金融市場的角色定位。共計39小時的豐富課程，涵蓋金融基礎知識、策略開發與程式交易實作、模擬交易體驗，以及防範金融詐騙的相關宣導。

課程設計不僅注重知識傳授，更強調實務應用，透過期末成果簡報，讓學生有機會發表對金融市場的觀察與策略研究，展現學習成果。

本學期的期未成果發表，12月在永豐期貨總公司舉行。學生們分組上台展現對市場的深入分析與創新思考。從初入課堂的懵懂，到能清晰表達市場見解與操作邏輯，每位學生的進步都令人驚艷，講師與評審們的掌聲與讚許更是對他們努力的最好肯定。

產學合作推動十年，永豐期貨持續優化課程結構，從基本概念如結算日、結算價、槓桿與保證金開始，逐步帶領學生掌握基本面、籌碼面與技術面等專業分析，最終實現程式交易的入門應用。這段循序漸進的學習旅程，不僅讓學生在知識層面上成長，更鍛煉他們在實際金融環境中的應變與解決問題的能力。

永豐期貨表示，啟動產學合作的初衷，源於希望回饋社會，培育具備實務與專業知識的新世代金融人才。教育不僅是單向的知識傳授，更是雙向的教學相長。透過與台灣師範大學管理研究所的深度合作，課程成功成為校園與職場之間的橋梁。自2015年起合作開課以來，許多學生從課程中受益匪淺，就業後表現出色，部分學生選擇加入永豐期貨擔任研究員，甚至進入永豐銀行的MA計畫，為企業注入新血。

永豐期貨將持續推動產學合作，以實現培育人才永續發展的目標，透過更多創新課程，幫助學生更早接觸金融市場的實際運作，提升競爭力，並為台灣金融產業培育更多專業且實用的人才。永豐期貨與台灣師範大學共同為學生打造了一條通往成功的堅實道路，成為教育與產業攜手共創的典範。