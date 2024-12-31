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1月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北31日電

台北股市今天下跌155.1點，收23035.1點。1月電子期收1282.1點，下跌7.6點，正價差0.31點；1月金融期收2105.4點，下跌16.4點，正價差6.67點。

1月電子期以1282.1點作收，下跌7.6點，成交512口。2月電子期以1285點作收，下跌7.7點，成交2口。

電子現貨以1281.79點作收，下跌9.07點；1月電子期貨與現貨相較，正價差0.31點。

1月金融期以2105.4點作收，下跌16.4點，成交322口。2月金融期以2110.2點作收，下跌15.6點，成交1口。

金融現貨以2098.73點作收，下跌20.48點；1月金融期貨與現貨相較，正價差6.67點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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