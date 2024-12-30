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全民權證／瑞昱 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

瑞昱（2379）2025年第1季營收恢復動能，法人看好將季增逾一成，加上景氣復甦、規格升級、新興應用等效益，獲利再創高峰可期，預估將大賺超過三個股本，外資持續回補。

法人指出，瑞昱2025年營收將由終端應用復甦扮演驅動力，尤其網通成長性最為強勁，桌機、筆電、消費性電子出貨量持續復甦，將帶動乙太網路、交換器等業務持續成長。

獲利方面，法人預估瑞昱庫存跌價損失回轉將對2024年第4季及2025年毛利率影響持續降低，雖然2025年毛利率會低於目前水準，但公司將藉由產品升級改善。

權證發行商建議可買進價內外5%以內，距到期日150天以上的相關認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 瑞昱

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