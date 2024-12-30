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全民權證／華擎 選逾三個月

經濟日報／ 記者王皓正整理

華擎（3515）受惠板卡、伺服器出貨增溫，2024年第4季營收有望創單季新高。展望2025年，法人認為，AI伺服器仍是重要成長動能，伴隨電競需求增溫及新品效益，板卡業務發展正向，全年業績有望再寫新猷。

2025年AI伺服器依然是華擎重要成長動能，2024年為輝達H100與H200伺服器轉換期，預期2025年H200伺服器將大量出貨，而B200伺服器也有機會在2025年下半年開始貢獻。法人表示，首季營運可能受到農曆年工作天數減少、去年第4季基期較高等因素影響。

權證發行商建議可挑選價內外程度在10%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 權證

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