全民權證／桓達 兩檔有看頭

桓達（4549）以（人工智慧）AI伺服器液冷系統感測器切入伺服器散熱領域，已獲ODM大廠訂單，12月開始出貨，預計明年業績有望逐季成長，近期再因切入AI機器人感測器而受到買盤關注，股價出現噴出走勢。

桓達在台灣市場的水冷液冷散熱解決方案熱質式流量計及光電開關12月起出貨，2025年持續放量；德國高毛利產品銷售增加，切入氫能源商機；中國大陸則有半導體廠新建案、大型飼料機械海外工程等。至於距離感測器被視為機器人最貴零件，毛利率超過55%。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的相關認購權證。（群益金鼎證券提供）

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