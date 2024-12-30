鈺邦、華航 押中長天期

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考鈺邦（6449）、華航（2610）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

鈺邦兩大產品捲繞型固態電容（V-Chip）及晶片型固態電容（CAP）接單報捷，奪下輝達（NVIDIA）大單，用於最新Blackwell平台架構AI伺服器，2025年輝達所需V-Chip有八成都由鈺邦供應，並取得輝達所需CAP三成份額訂單，業績喊衝。

鈺邦近期已陸續反映輝達拉貨潮，2024年11月營收3.5億元，創單月營收新高，月增5.68%，年增23.6%；前11月營收31.4億元，年成長18%，刷寫歷史新猷。由於供應AI伺服器用的固態電容產品比價格用於一般伺服器高兩倍以上，隨著供應輝達占比大增，挹注鈺邦2025年營運可期。

鈺邦旗下產品幾乎都可用於AI伺服器，隨著輝達最新Blackwell平台B200、GB200 AI晶片逐步放量出貨，推升鈺邦CAP、V-Chip出貨量同步攀升。

至於華航，11月營收173.05億元，年增15.2%，累計前11月合併營收1,854.1億元，年增9.9%。

腳步緊接在後的還有耶誕節和跨年，12月整體平均載客率預計可達八成，以適合短天數假期的東北亞、東南亞較為暢銷，熱門航線有曼谷、大阪、東京、香港及首爾等，其中又以東北亞表現最突出，預估載客率可達八成五左右。若是投資人看好此兩檔，可透過價內外20%以內、距到期日三個月以上的權證介入。