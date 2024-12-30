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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

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上銀、台達電 四檔聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
上銀董座卓文恒。聯合報系資料照
上銀董座卓文恒。聯合報系資料照

2024年封關倒數，市場開始將焦點拉長至元月的全球消費性電子業盛會2025美國消費性電子展（CES 2025），法人表示，台股1月上漲機率高，CES展將炒熱人工智慧（AI）、機器人等題材，可留意上銀（2049）、台達電（2308）等相關供應鏈。

台股連日量縮，但目前電子與加權指數位於短中長天期均線之上，持續由電子股領漲，傳產僅少數個股強勢表現，昨（30）日盤面以機器人、無人機等概念股較吸金。法人預期，盤面將將維持個股表現態勢，以題材為交投主軸。

隨AI伺服器能耗愈來愈大，又不能出現斷電，引爆電池備援電力模組（BBU）需求，電池模組廠近期BBU出貨持續放量，且幾乎都交由電源雙雄台達電、光寶整合後才出貨終端雲端服務供應商（CSP），台達電等BBU熱潮大贏家之一，近周股價再發動一波攻勢，昨日再漲3元收434.5元，市值拉高至1.12兆元，擠下國泰金、廣達，上升至台股第五大市值個股。

另一方面，AI新應用焦點在機器人，台灣多家大廠積極投入人形機器人研究，大摩近期報告即指出，輝達已聯繫多家台灣零組件廠商，當中便包括上銀等台灣供應鏈，探討建立人形機器人供應鏈的可能性。

近期外資、投信紛紛進駐上銀，推升股價轉強。

權證發行商表示，投資人如看台達電、上銀相關個股投資機會，可挑選價內外10%以內、120天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

個股 台達電 機器人

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